Про це йшлося в етері програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка, створювати резерви і потім витрачати їх на оборону”, – сказав Кулеба.
Він додав, що питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також з Канадою та Великою Британією. Проте там діє принцип “малих кроків”, тому що політика цих країн дуже консервативна.
(На відео з 1:44:00)
- Восени минулого року в рамках двостороннього саміту 6 жовтня Україна і Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.
- Раніше Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який повинен забезпечити впровадження так званого промислового безвізу.