Про це йшлося в етері програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка, створювати резерви і потім витрачати їх на оборону”, – сказав Кулеба.

Він додав, що питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також з Канадою та Великою Британією. Проте там діє принцип “малих кроків”, тому що політика цих країн дуже консервативна.

(На відео з 1:44:00)