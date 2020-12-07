Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
У понеділок, 7 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Очільник МОЗ звернувся з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.
Степанов зазначив, що Україна днями підпише договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками, але гарантії, що вакцину буде отримано найближчими місяцями немає.
Своєю чергою Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.
“Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки”, — наголосила вона.
Нагадаємо, раніше Pfizer (США)/BioNTech (Німеччина), Moderna (США) та Оксфордський університет (у співпраці зі шведсько-британською компанією AstraZeneca) оголосили про високу ефективність своїх вакцин на третьому етапі клінічних досліджень.
- Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я вважають за необхідне вакцинувати державним коштом усіх осіб з групи ризику. Це загалом близько 20 млн українців.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, про які категорії громадян йдеться.
- Національна служба здоров’я днями заявила, що 123 млрд гривень, які передбачено виділити на охорону здоров’я згідно з проєктом державного бюджету на 2021 рік, не вистачить на повноцінну боротьбу з коронавірусом COVID-19. Зокрема, грошей не вистачить і на вакцинацію.