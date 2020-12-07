Міністерство охорони здоров'я звернулося до США з проханням надати Україні вакцину від коронавірусу у “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

У понеділок, 7 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Очільник МОЗ звернувся з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.

Степанов зазначив, що Україна днями підпише договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками, але гарантії, що вакцину буде отримано найближчими місяцями немає.

Своєю чергою Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.

“Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки”, — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Pfizer (США)/BioNTech (Німеччина), Moderna (США) та Оксфордський університет (у співпраці зі шведсько-британською компанією AstraZeneca) оголосили про високу ефективність своїх вакцин на третьому етапі клінічних досліджень.