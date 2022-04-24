Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Україна запросила ґаджети для вимірювання радіації, захисні матеріали та комп’ютерну допомогу. Зокрема у списку врахували системи електропостачання та дизельні генератори.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вони будуть координувати надання допомоги. Цим також займатимуться держави-члени агенства, які будуть доставляти необхідне обладнання на ядерні об’єкти.

За його словами, МАГАТЕ поки не отримує дистанційну передачу даних від своїх систем моніторингу на Чорнобильській АЕС. Наступного тижня атомну станцію має відвідати генеральний директор. Під час візиту планується передача обладнання для радіаційного контролю, а також засоби індивідуального захисту.