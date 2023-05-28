Українська сторона офіційно направила запит до уряду ФРН щодо постачання крилатих ракет Taurus. У Берліні підтвердили отримання офіційного запиту Києва на передачу сучасних ракет із дальністю 500 км.

Джерело: DW

Натомість інформація щодо деталей запиту, зокрема кількості ракет, не уточнюється.

Зауважується, що Taurus – одні з найсучасніших ракет, що стоять на озброєнні Бундесверу, дальність досягає 500 км. Завдяки чотирьом незалежним одна від одної навігаційним системам ракети здатні вражати цілі, попри створення перешкод супротивником.

Раніше депутат Бундестагу та експерт з оборони опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання Taurus Україні. Він пояснив, що це дозволило б ЗСУ “завдавати ударів по військовій інфраструктурі росіян далеко за лінією фронту”.

Нині на озброєнні ЗСУ вже є ракети британського виробництва Storm Shadow із дальністю 550 км. Під час візиту до Берліна президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не нападає на чужі території, натомість потребує озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій.

Нещодавно Німеччина спорядила Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року німецька компанія HENSOLDT передала Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

У травні стало відомо, що німецька компанія Hensoldt виготовить та передасть Україні ще шість радіолокаційних систем TRML-4D для потреб ЗСУ.

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело. Taurus – це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. Taurus є прямим конкурентом крилатої ракети Storm Shadow, спільної англо-французької розробки.