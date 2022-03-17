Українська сторона запросила їх після заяви японських військових. Минулого дня вони помітили чотири великі російські десантні кораблі, що пропливають неподалік її островів, коли вони йшли на захід. Тоді припустили, що вони рухаються в бік Європи.

Супутники для отримання високоякісних знімків використовують японський уряд та приватні компанії. Дані із них можуть показувати докладні зображення вдень та вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері.

Уряд Японії ретельно розгляне цей запит. Зокрема, чи буде він політично прийнятним та дозволеним у рамках чинної правової бази.