Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами президента, візовий режим з сусідньою країною необхідний для боротьби з “безпрецендентними загрозами національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності” України.
Тому глава держави звернувся до Кабінету Міністрів з проханням опрацювати питання щодо режиму в’їзду громадян РФ на територію України.
“І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що, згідно з запланованим рішенням українського уряду, візовий режим для громадян країни-агресорки РФ почне діяти уже з 1 липня 2022 року.
- Нагадаємо, що ще у листопаді 2021 року петиція блогера та активіста Сергія Стерненка про заборону на в’їзд в Україну для громадян Росії або введення візового режиму з РФ набрала 25 тисяч підписів.