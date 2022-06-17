Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження візового режиму для громадян Російської Федерації.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, візовий режим з сусідньою країною необхідний для боротьби з “безпрецендентними загрозами національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності” України.

Тому глава держави звернувся до Кабінету Міністрів з проханням опрацювати питання щодо режиму в’їзду громадян РФ на територію України.

“І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що, згідно з запланованим рішенням українського уряду, візовий режим для громадян країни-агресорки РФ почне діяти уже з 1 липня 2022 року.