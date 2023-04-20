Про це йдеться в матеріалі CNN.

Під час зустрічі глава НАТО обговорив з Володимиром Зеленським “ініціативу багаторічної підтримки”, яка допоможе Україні перейти до “стандартів альянсу”.  Також Столтенберг додав, що співпраця в такому контексті  “забезпечить повну взаємодію з НАТО”.

“НАТО підтримує Україну сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив генсекретар. 

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що сьогоднішній візит Столтенберга до України є ознакою того, що “альянс готовий почати новий розділ з Києвом”. Також президент додав, що “немає об’єктивних перешкод” для політичних рішень щодо запрошення України до НАТО.

“Тепер, коли більшість членів НАТО і переважна частина українців підтримують наш вступ до альянсу, я не бачу жодних перешкод. Без нашого членства в альянсі неможливо уявити безпеку в північноатлантичному просторі”, – підкреслив Зеленський. 

Крім того, глава держави відзначив, що Україна хоче знати, коли зрештою стане членом НАТО.

Нагадаємо, що 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з візитом. Це його перший приїзд до столиці України після повномасштабного вторгнення Росії.