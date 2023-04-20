Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого першого візиту до України 20 квітня від початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, заявив, що Україна "заслуговує стати повноправним членом альянсу".

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Під час зустрічі глава НАТО обговорив з Володимиром Зеленським “ініціативу багаторічної підтримки”, яка допоможе Україні перейти до “стандартів альянсу”. Також Столтенберг додав, що співпраця в такому контексті “забезпечить повну взаємодію з НАТО”.

“НАТО підтримує Україну сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив генсекретар.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що сьогоднішній візит Столтенберга до України є ознакою того, що “альянс готовий почати новий розділ з Києвом”. Також президент додав, що “немає об’єктивних перешкод” для політичних рішень щодо запрошення України до НАТО.

“Тепер, коли більшість членів НАТО і переважна частина українців підтримують наш вступ до альянсу, я не бачу жодних перешкод. Без нашого членства в альянсі неможливо уявити безпеку в північноатлантичному просторі”, – підкреслив Зеленський.

Крім того, глава держави відзначив, що Україна хоче знати, коли зрештою стане членом НАТО.

Нагадаємо, що 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з візитом. Це його перший приїзд до столиці України після повномасштабного вторгнення Росії.