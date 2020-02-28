Про йдеться в заяві МЗС.

Наголошується, що Україна засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні.

“Висловлюємо щирі співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових, і солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання. Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії”, – зазначили в МЗС.