Україна завчасно повідомила своїх західних союзників, що готує контрнаступ одразу на двох напрямках. Однак навіть знавши про плани ЗСУ, Захід був здивований швидкими успіхами українських військових на північному напрямку. За даними ЗМІ, навіть у Пентагоні не очікували, що наступ ЗСУ буде таким стрімким.

Про це повідомляє Politico.

Високопосадовці з міноборони країн Заходу були завчасно проінформовані про те, що Україна планує контрнаступ одночасно на двох напрямках, аби звільнити окуповані РФ території.

Однак, як зауважили одразу 4 офіційних осіб, знайомі з деталями перемовин, Захід був здивований темпами ЗСУ на Харківщині. Більш того. за словами одного з українських посадовців, здивовані темпами українських захисників були й у Києві.

“Всі були здивовані, як втікали росіяни”,- сказав український посадовець на умовах анонімності.

Масштаби та темпи контрнаступу ЗСУ підживлювались постачання західного озброєння, зокрема високоточними ракетними установками та артилерійськими снарядами, які надали США. Це озброєння було застосовано для ударів по складах боєзапасів РФ для можливості наземного наступу.

Також важливими були протибатарейні радари американського виробництва, які дали можливість ЗСУ точно визначати місцезнаходження та націлюватись на російську артилерію. Свою роль зіграв набір важкоброньованих машин з США, Великої Британії, Австралії та інших держав, що дало змогу ЗСУ швидко та відносно безпечно наблизитись до російських окупантів.

Намагання України відвоювати свою територію фактично знищили успіх Кремля, які весно, завдяки важким боям, захоплювали українські міста, зокрема Ізюм, який окупували у квітні після декількох тижнів кровопролитних боїв.

Як повідомили напередодні у Пентагоні, більшість російських армійців, втікаючи з Харківщини, повернулись до Росії, кинувши свою військову техніку та озброєння.

За даними двох чиновників з США, Америка вже давно надає Україні розвіддані щодо ситуації на полі бою, отриманих зі супутникових знімків та інших джерел. Ці дані Київ використовує для ухвалення рішень щодо націлення та пересування військ.

“Звичайно, ми надаємо інформацію про умови, але, зрештою, це вибір України. Українські військові та українське політичне керівництво вирішували те, як вести цей контрнаступ”, – сказав представник Пентагону.

Західні посадовці зараз уважно слідкують за тим, як далеко зайде північний наступ на Донбасі. За словами американського посадовця, ЗСУ можуть продовжити контрнаступ, використовуючи нові запаси озброєння, транспорту та танків, які залишили після втечі росіяни.

“Я хотів би побачити, чи зможе Україна й надалі використовувати імпульс, які вона набрала на Донбасі. Сили РФ, ймовірно, намагаються відновитись після відступу і задіють локальні контратаки”, – розповів Майкл Кофман з аналітичного центру CNA.

Тим часом тривають бої на Херсонському напрямку, де ЗСУ, ймовірно, посилять тиск намагаючись перерізати сухопутний коридор РФ від Донбасу до тимчасово окупованого Криму.

“Цей період найкраще характеризувати як вікно можливостей для України, яка перехопила ініціативу, щоб не тільки відвоювати території, а й завдати ударів по російських військових, від яких їм (військам РФ – ред.) буде важко оговтатись цією зимою”, – додав Кофман.

Швидкі успіхи українців випали на невизначений момент для підтримки Заходу. Зокрема 12 вересня уряд Німеччини знову відмовив країнам, які закупили німецькі танки Leopard, передати їх Києву. Німеччина також була жорстко розкритикована через відмову передати Україні військову техніку вітчизняного виробництва, зокрема гаубиці та бронетехніку.

Вашингтон, тим часом готується до закінчення фінансового року 30 вересня, а разом з тим Конгресу США необхідно ухвалити новий пакет допомоги Україні на суму 13,7 млрд доларів.