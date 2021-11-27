Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію - приблизно 195 млрд доларів.

Про це у Facebook написала міністерка економіки Юлія Свириденко.

“Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабна термомодернізація житлових будинків, комплексне відновлення систем зрошення на Півдні України, масове дешеве іпотечне кредитування, активне фінансування експортерів”, – заявила міністерка.

Вчора Юлія Свириденко разом з міністром оборони Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провели онлайн зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну.

Олексій Рєзніков повідомив іноземним інвесторам, що ситуація на українських кордонах є достатньо стабільною.

“Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити нашій державі, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном”, – йдеться у дописі міністерки.