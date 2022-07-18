Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич в Twitter .

Тепер Україна є 36 країною-учасницею цього договору.

“Я тепло вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції”, – написала вона.

Зазначимо, що Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня. Наступного дня закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами підписав президент Володимир Зеленський.

У Верховній Раді підтримали конвенцію 259 депутатів. Утрималися від голосування 25 осіб, а проти виступили чотири. Її ратифікували народні депутати напередодні саміту ЄС щодо набуття статусу кандидата. Для європейських країн подібне рішення є “маркером цивілізованості”.

Додамо, що Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році.