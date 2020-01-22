Український фристайлер завоював четверту медаль для України на юнацькій зимовій Олімпіаді в Лозанні.

Про це повідомляє прес–служба Національного олімпійського комітету України в Facebook.

“Фристайлер Орест Коваленко поставив ” бронзову” крапку в виступах збірної України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що сьогодні завершуються в швейцарській Лозанні”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що українець закінчив змагання з результатом в 179.50.

“Вітаємо спортсмена, його тренерів Станіслава Кравчука і Галину Досову та його рідну Рівненщину”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Юнацькі Олімпійські ігри-2020 проходять у швейцарському місті Лозанна з 9-го по 22-е січня. Спортсмени з усього світу виступлять у восьми видах спорту, 16-и дисциплінах і розіграють 81 комплект нагород.