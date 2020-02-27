Збірна України з біатлону виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи в Білорусі.

Про це повідомляє прес–служба Національного олімпійського комітету України на сторінці в Twitter.

“Україна – чемпіон Європи з біатлону у змішаній естафеті. Золотий склад нашої команди – Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний“, – йдеться в повідомленні.

Збірна України показала час в 1 годину 11 хвилин і 32,1 секунди.

На вогневих рубежах українськими біатлоністами було використано 9 додаткових патронів.

В той же час другою в гонці прийшла збірна команда Росії, а третьою стала збірна Норвегії.

В цілому в змаганнях брали участь команди з 22 країн.

Відзначається, що чемпіонат Європи з біатлону проходить в білоруському місті Раубічі.