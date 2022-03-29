Внаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка. ВВП впав на третину.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю виданню Interfax-Україна.

До вище згаданої суми входять збитки від руйнування інфраструктури та економіки та втрати України у наступні роки, – каже Шмигаль.

Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки – становлять понад трильйон доларів”.

Інфраструктурні збитки становлять близько 120 млрд. доларів (знищені дороги, мости, будівлі тощо), проте щодня ці збитки зростають, бо руйнувань зазнають все нові об’єкти. Якщо до розрахунків додати військову інфраструктуру та “інші цивільні витрати”, сума зросте до 270 млрд.$, – заявив прем’єр-міністр України.

Шмигаль додав, що для більш точного ведення розрахунків збитків, завданих росіянами, у додатку “Дія” створено реєстр втраченого майна. Завдяки цій функції громадяни можуть зареєструвати збитки, яких зазнало їхнє домогосподарство.

Також підраховують збитки, яких зазнала українська економіка. За попередніми висновками, може йтися про $290 млрд.

Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції у наші підприємства. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд.

Окрім цього, держава зазнала втрат і через зменшення ВВП у перспективі, – каже Шмигаль.

До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звісно, буде суттєве коригування”.

Прем’єр-міністр також заявив, що в 2022 році ВВП України впав щонайменше на 35%.