Про це повідомила пресслужба НОК України та олімпійської команди у Facebook.
Усі нагороди здобули в різних класах біатлонних гонок на відстані 10 кілометрів.
“Дев`ять нагород приніс Україні четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 10 км. Лише синьо-жовті кольори майоріли над п’єдесталом пошани одразу у двох видах програми”, — зазначається у повідомленні.
Загалом українські спортсмени виграли 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади-2022.
У результаті наша держава посіла друге місце в загальному заліку.
- Також вчора українські спортсмени здобули “четверте золото”.
- Раніше відомий спортсмен, колишній український тенісист Сергій Стаховський вирішив повернутись в Україну, аби боротися проти РФ, тому що “хоче, щоб країна все ще була на карті”.