За четвертий день Паралімпіади-2022 Україна здобула дві золоті, чотири срібні та три бронзові медалі.

Про це повідомила пресслужба НОК України та олімпійської команди у Facebook.

Усі нагороди здобули в різних класах біатлонних гонок на відстані 10 кілометрів.

“Дев`ять нагород приніс Україні четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 10 км. Лише синьо-жовті кольори майоріли над п’єдесталом пошани одразу у двох видах програми”, — зазначається у повідомленні.

Загалом українські спортсмени виграли 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади-2022.

У результаті наша держава посіла друге місце в загальному заліку.