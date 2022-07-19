Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначається, що це перша медаль в кар’єрі Проценка на чемпіонаті світу.
34-річний Проценко упродовж останньої декади є одним з лідерів світових стрибків у висоту. Проте, лише на ЧС-2022 уперше в кар’єрі пройшов кваліфікацію та вийшов до фіналу. Він всьоме змагається на світовій першості, втім усі попередні рази не зміг здолати відбірковий етап.
Слід зауважити, що у кваліфікації Андрій стрибнув 2,30 м — це його найкращий результат сезону. Уже безпосередньо у фіналі спортсмен, який 40 днів провів в окупації в Херсонській області на початку 2022 року, зміг покращити свій результат.
- Раніше 5 червня українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли перемогу на четвертому етапі Діамантової ліги.
- Також українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу з легкої атлетики на змаганнях у Белграді.
- Повномасштабне російське вторгнення в Україну підтримують чимало жителів РФ. Серед них і значна кількість російських спортсменів.