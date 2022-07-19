Українець Андрій Проценко, який представляв Херсонську область, завоював першу медаль України зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2022. Спортсмен здобув "бронзу".

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що це перша медаль в кар’єрі Проценка на чемпіонаті світу.

34-річний Проценко упродовж останньої декади є одним з лідерів світових стрибків у висоту. Проте, лише на ЧС-2022 уперше в кар’єрі пройшов кваліфікацію та вийшов до фіналу. Він всьоме змагається на світовій першості, втім усі попередні рази не зміг здолати відбірковий етап.

Слід зауважити, що у кваліфікації Андрій стрибнув 2,30 м — це його найкращий результат сезону. Уже безпосередньо у фіналі спортсмен, який 40 днів провів в окупації в Херсонській області на початку 2022 року, зміг покращити свій результат.