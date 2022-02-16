Український спортсмен Олександр Абраменко отримав першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Лижний акробат посів друге місце під час змагань.

Про це повідомляється на сайті Олімпіади-2022.

Український фристайліст розпочав виступ другий. Він виїхав одразу після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфіналі українець здійснив стрибок зі складністю 5.0.

Під час виступу Олександр Абраменко ледь не втратив рівновагу, коли приземлявся. Він втримався на ногах, проте йому знизили оцінку до 116.60 балів. За другу спробу він отримав 113,57 бала. Цей результат разом із попереднім, коли він став п’ятим претендентом для переходу у фінал, надало українцю змогу змагатися далі.

Спортсмен здобув у боротьбі “срібну” медаль. Зокрема це стало реальним, оскільки його опоненти Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс теж помилялися під час виступів. “Золото” здобув представник Китаю Ці Гуанпу, а “бронза” дісталася росіянину Іллі Бурову. Зазначимо, що Абраменко посів перше місце під час Олімпіади у 2018 році.