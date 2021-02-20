Українські спортсменки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону. Анастасія Меркушіна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Підгрушна посіли третє місце у жіночій естафеті.

Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими фінішували німкені.

На першому етапі українка Анастасія Меркушина промахнувшись на першій стрільбі, але була точною на стійці. Вона фінішувала п’ятою.

На другому етапі за українську збірну бігла Юлія Джима. Біатлоністка припустилася кількох промахів та передала естафету третьою.

Третьою бігла Дар’я Блашко. Вона припустилася одного промаху. Попри це українка змогла вийти зі своєї другої стрільби першою. Однак це не допомогло прийти до фінішу у трійці лідерів. Вона передала естафету Олені Підгрушній четвертою.

Підгрушна була влучною на стрільбі лежачи, але припустилась кількох промахів на стійці. На останньому колі капітан збірної боролась за срібло з німкенею Франціскою Пройсс. Але німецька спортсменка виявилася спритнішою.