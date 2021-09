Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні українці змагалися за медалі в легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, каное-спринті, велоспорті та таеквондо.

За результатами десятого дня наші спортсмени здобули 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову нагороди.

Український плавець Максим Крипак завоював ще одну золоту медаль та встановив новий паралімпійський рекорд — 200 метрів за 2:05,68 хв. На його рахунку вже 7 медалей, з них 5 — “золото”. Крипак утримує статус найтитулованішого паралімпійця цьогорічних ігор.

Інший плавець, Денис Остапченко також виборов золото запливі на 200 метрів (вільний стиль, клас — S3).

Українець Сергій Ємельянов виборов золоту медаль в параканое. Він сьогодні переміг представника нейтральних атлетів.

Параатлетка Зоя Овсій здобула золоту нагороду у метанні булави.

