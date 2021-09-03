Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні українці змагалися за медалі в легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, каное-спринті, велоспорті та таеквондо.
За результатами десятого дня наші спортсмени здобули 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову нагороди.
Український плавець Максим Крипак завоював ще одну золоту медаль та встановив новий паралімпійський рекорд — 200 метрів за 2:05,68 хв. На його рахунку вже 7 медалей, з них 5 — “золото”. Крипак утримує статус найтитулованішого паралімпійця цьогорічних ігор.
Інший плавець, Денис Остапченко також виборов золото запливі на 200 метрів (вільний стиль, клас — S3).
Українець Сергій Ємельянов виборов золоту медаль в параканое. Він сьогодні переміг представника нейтральних атлетів.
Параатлетка Зоя Овсій здобула золоту нагороду у метанні булави.
Zoia Ovsii🇺🇦 has won #gold in #ParaAthletics – Women's Club Throw – F51 at the #Tokyo2020 #Paralympics #UnitedByEmotion
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) September 3, 2021
Загалом Україна завоювала вже 94 медалі, з яких 24 — золоті, 44 — срібні та 26 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.
Повний список медалістів:
- Сергій Ємельянов — байдарка-одиночка, 200 метрів, клас — KL3, “золото”
- Максим Крипак — плавання (200 метрів, комплексний стиль, клас – S10), “золото”
- Денис Остапченко — плавання 200 метрів, вільний стиль, клас — S3, “золото”
- Зоя Овсій — легка атлетика, метання булави, клас — F51, “золото”
- Микола Синюк — байдарка-одиночка, 200 метрів, клас — KL2, “срібло”
- Андрій Трусов — плавання 50 метрів, батерфляй, клас — S7, “срібло”
- Людмила Даниліна — легка атлетика, біг на 1500 метрів, клас – T20, “срібло”
- Микола Жабняк — легка атлетика, метання диска, клас — F-37, “срібло”
- Єгор Дементьєв — легка атлетика, шосейні перегони, клас — С5, “срібло”
- Денис Дубров — плавання, 100 метрів, батерфляй, клас — S8, “бронза”
💙🎌💛4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову медалі виборола збірна України у десятий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.
Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців👍🇺🇦
📷 @ParalympicGames @ukrparalympic pic.twitter.com/OeCKV6hxMp
— НОК України (@OlympicUA) September 3, 2021
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у п’ятірці найкращих. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у першій десятці медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до п’ятірки найкращих.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці.
- У восьмий змагальний день українські паралімпійці здобули вісім нагород. Україна посіла 6 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота”.
- Дев’ятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України дев’ятьма нагородами.