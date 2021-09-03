Десятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України десятьма нагородами, з них чотири — золоті.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні українці змагалися за медалі в легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, каное-спринті, велоспорті та таеквондо.

За результатами десятого дня наші спортсмени здобули 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову нагороди.

Український плавець Максим Крипак завоював ще одну золоту медаль та встановив новий паралімпійський рекорд — 200 метрів за 2:05,68 хв. На його рахунку вже 7 медалей, з них 5 — “золото”. Крипак утримує статус найтитулованішого паралімпійця цьогорічних ігор.

Інший плавець, Денис Остапченко також виборов золото запливі на 200 метрів (вільний стиль, клас — S3).

Українець Сергій Ємельянов виборов золоту медаль в параканое. Він сьогодні переміг представника нейтральних атлетів.

Параатлетка Зоя Овсій здобула золоту нагороду у метанні булави.

Загалом Україна завоювала вже 94 медалі, з яких 24 — золоті, 44 — срібні та 26 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.

Повний список медалістів:

Сергій Ємельянов — байдарка-одиночка, 200 метрів, клас — KL3, “золото”

Максим Крипак — плавання (200 метрів, комплексний стиль, клас – S10), “золото”

Денис Остапченко — плавання 200 метрів, вільний стиль, клас — S3, “золото”

Зоя Овсій — легка атлетика, метання булави, клас — F51, “золото”

Микола Синюк — байдарка-одиночка, 200 метрів, клас — KL2, “срібло”

Андрій Трусов — плавання 50 метрів, батерфляй, клас — S7, “срібло”

Людмила Даниліна — легка атлетика, біг на 1500 метрів, клас – T20, “срібло”

Микола Жабняк — легка атлетика, метання диска, клас — F-37, “срібло”

Єгор Дементьєв — легка атлетика, шосейні перегони, клас — С5, “срібло”

Денис Дубров — плавання, 100 метрів, батерфляй, клас — S8, “бронза”