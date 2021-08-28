У суботу, 28 серпня, українська збірна здобула ще три медалі Паралімпійських Ігор-2020.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Володарем срібної медалі став легкоатлет Роман Данилюк, що здобув її у секторі штовхання ядра (клас – F12).

Змагання за участю Данилюка проходили у рамках ранкової сесії четвертого дня Паралімпіади у Токіо. У фіналі, окрім нього, за медалі боровся ще один українець – Володимир Пономаренко.

Крім того, дві бронзові нагороди виграли представники України у настільному тенісі – Іван Май та Максим Ніколенко.

Іван Май у стартові дні Паралімпіади-2020 здобув дві перемоги на груповій стадії, після чого пройшов у плей-оф змагань. А у п’ятницю, 27 серпня, Май гарантував собі медаль Паралімпійських Ігор, здолавши американця Таля Лейбовіца. У піфіналі він поступився у чотирьох партіях 4-разовому чемпіону Паралімпіад Ма Лінєму.

Ніколенку, на відміну від Мая, довелося зіграти на один матч більше перед тим, щоб поборотися за медаль. У групі він також здобув дві перемоги, після чого потрапив в 1/8 фіналу. Там Ніколенко здолав китайця Є Чаоцюня, а у битві за медаль – британця Росса Вілсона.

Проте йому не вдалося пройти у фінал Паралімпіади-2020. У півфіналі українець поступився 2-разому чемпіону Паралімпіад – китайцеві Шуаї Жао у чотирьох партіях.