Збірна України здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо - це "бронза" у кульовій стрільбі на 10 метрів.

Про це повідомляє НОК України.

Медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

За “бронзу” українці змагалися із сербами.

Формат фінальних матчів у цьому виді змагань означає перестрілку одиночними пострілами: обидва члени команди стріляють, їх бали сумуються і зрівнюються з суперниками. Команда, що виграє раунд, отримує два очки. Змагання тривають до моменту, поки одна з команд не набере 16 очок, повідомляє “Суспільне”.

Українці програли перший раунд, але виграли три поспіль – 6:2. Серби взяли таймаут, змогли перевернути хід матчу і забрали чотири раунди поспіль – 6:8. На це відреагував тренер українців: таймаут від нього (у кожній команди було по одному). Після цього таймауту Україна змогла вирватися вперед, створивши собі гандикап у два раунди – 14:10. З першої спроби закрити матч не вдалося (14:12), але з другої – Олена Костевич та Олег Омельчук “перестріляли” сербів та здобули два очки – 16:12.

Фото: НОК України

Друге місце на п’єдесталі посіла команда ОКР (Росія), а “золото” отримала команда Китаю.

У загальному командному заліку Україна посідає 42-е місце разом із збірними Німеччини та Казахстану.