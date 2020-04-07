Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Протягом цього тижня ми очікуємо не менше 7 літаків з Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми і апарати ШВЛ, маски та респіратори. Наша мета найближчим часом доставити в Україну 50 млн масок”, — сказав він.
Також, за словами президента, Україна нарощує виробництво власного обладнання та засобів захисту. Зокрема, Україна щодня випускає близько 900 тисяч масок, а також починає виробництво власних ПЛР-систем.
- Раніше повідомлялося, що Україна запускає безперервні поставки медичних засобів різного типу з Китаю. Це необхідно для забезпечення безперервної захисту медпрацівників, які лікують пацієнтів, хворих COVID-19.
- В Україні зараз є можливість проводити до 30 тисяч лабораторних тестів на коронавірус COVID-19 протягом тижня. При цьому планується збільшити їх кількість до 80 тисяч в тиждень.