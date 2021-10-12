Україна зіграла в нічию у матчі проти Боснії і Герцеговини

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У вівторок, 12 жовтня, на “Арені Львів” відбувся матч збірних України та Боснії й Герцеговини.
Перший гол команда суперника пропустила на 15-й хвилині матчу — від атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка.
Лише на 77-й хвилині Боснія і Герцеговина змогла зрівняти рахунок. Гол забив центральний захисник національної збірної країни Анел Ахмедходжич.
Навіть додаткові хвилини не допомогли визначити переможця гри. Ще один (вже шостий) матч завершився для України нічиєю.
Україна – Боснія і Герцеговина (ЧС-2022, група D)
Львів, стадіон “Арена Львів”
Арбітр: Фелікс Цвайер (Німеччина)
Голи: Андрій Єрмоленко (15 хв.), Анел Ахмедходжич (77 хв.).
Склади команд
Україна: П’ятов — Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 82), Циганков (Булеца, 82) — Яремчук (Сікан, 72).
Боснія і Герцеговина: Шехич — Стеванович, Гаджикадунич, Ахмедходжич, Чівич — Хаджіахметович, Налич (Сарич, 58), Колашинац (Ковачевич, 90+1) – Гояк (Прцич, 58), Джеко, Превляк (Демірович, 82).
Попередження: Чівич, 11, Ахмедходжич, 19, Превляк, 63.
Україна посідає друге місце у своїй групі, поступаючись Франції.
- Нагадаємо, в суботу збірна України з футболу виборола перемогу у Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонат світу в групі D. Українці виграли з рахунком 2:1.