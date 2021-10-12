Україна зіграла в нічию у матчі проти Боснії і Герцеговини

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У вівторок, 12 жовтня, на “Арені Львів” відбувся матч збірних України та Боснії й Герцеговини.

Перший гол команда суперника пропустила на 15-й хвилині матчу — від атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка.

Лише на 77-й хвилині Боснія і Герцеговина змогла зрівняти рахунок. Гол забив центральний захисник національної збірної країни Анел Ахмедходжич.

Навіть додаткові хвилини не допомогли визначити переможця гри. Ще один (вже шостий) матч завершився для України нічиєю.

Україна – Боснія і Герцеговина (ЧС-2022, група D)

Львів, стадіон “Арена Львів”