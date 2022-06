Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Також за даними міноборони Великої Британії, від початку червня російське командування відсторонило кількох генералів від основних командних задач у повномасштабній війні проти України.

Серед них командувач повітрянодесантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, а також командувач Південної групи військ (SGF) генерал армії Олександр Дворніков. Він певний час, ймовірно, виконував обов’язки загального оперативного командира.

Командування Південної групи військ (SGF) буде передане генерал-полковнику Сергію Суровікіну, адже SGF продовжує виконувати основне завдання у наступі Росії на Донбас. Понад тридцять років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022

