Українські війська змінюють розташування оборони у Сєвєродонецьку та Лисичанську, адже російські бронетанкові підрозділи продовжують просуватися на півдні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Також за даними міноборони Великої Британії, від початку червня російське командування відсторонило кількох генералів від основних командних задач у повномасштабній війні проти України.

Серед них командувач повітрянодесантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, а також командувач Південної групи військ (SGF) генерал армії Олександр Дворніков. Він певний час, ймовірно, виконував обов’язки загального оперативного командира.

Командування Південної групи військ (SGF) буде передане генерал-полковнику Сергію Суровікіну, адже SGF продовжує виконувати основне завдання у наступі Росії на Донбас. Понад тридцять років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022