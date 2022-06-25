Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Також за даними міноборони Великої Британії, від початку червня російське командування відсторонило кількох генералів від основних командних задач у повномасштабній війні проти України.
Серед них командувач повітрянодесантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, а також командувач Південної групи військ (SGF) генерал армії Олександр Дворніков. Він певний час, ймовірно, виконував обов’язки загального оперативного командира.
Командування Південної групи військ (SGF) буде передане генерал-полковнику Сергію Суровікіну, адже SGF продовжує виконувати основне завдання у наступі Росії на Донбас. Понад тридцять років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022
- Станом на початок 122-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях. Водночас ворог не припиняє завдати ракетних обстрілів по інших українських регіонах. Зокрема у ніч на 25 червня окупанти здійснили масований ракетний удар по різноманітних областях.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.
- У ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.