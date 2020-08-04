Україна зможе отримати близько 8 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19 з наступного року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він розповів, що зараз у світі вже 25 вакцин проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.

“На початок серпня вже 25 вакцин-“кандидатів” проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної, третьої клінічної стадії, результати якої ми очікуємо до кінця року. І серійне виробництво вже має розпочатися на початку 2021 року. Вакцини повинні з’явитися, в тому числі, і в Україні”, – зазначив Ляшко.

За його словами, Україна отримала підтвердження від COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, – ред.), що український Уряд “має право звернутися до цього об’єднання, глобального вакцинного альянсу з проханням надати вакцини в разі їх реєстрації” для проведення щеплень “людям із груп ризику або певним віковим категоріям”.

Головний санлікар уточнив, що, згідно з цим механізмом, кожна країна, якій надано право звертатися до альянсу, отримає вакцину для покриття щепленнями близько 20 % населення.

“Для України це близько 8 млн доз. Це – та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну в різних обсягах, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що Уряд, МОЗ ведуть переговори з виробниками і з урядами інших країн, щоб, “крім цих 20 %, додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, не спеціальними, щоб покрити всі групи ризику щепленнями від коронавірусної хвороби”.

(На відео – з 17:00)