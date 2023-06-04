Міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з "Чорноморської ініціативи".

Джерело: Reuters.

У виданні нагадали, що в липні 2022 року Організація Об’єднаних націй і Туреччина виступили посередниками у межах “Чорноморської зернової ініціативи” між Україною та Росією, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі.

Микола Сольський повідомив, що Росія вже заблокувала роботу великого українського порту “Південний” на Чорному морі, незважаючи на угоду, і дає дозвіл на доставку українських продуктів в певні країни лише одному судну в день.

Своєю чергою, Росія запевнила, що буде пропускати більше суден за умови, якщо всі сторони “зернової угоди” погодяться розблокувати транзит російського аміаку по трубопроводу через територію України в “Південний” для експорту.

“Насправді тільки юридично виглядає, що “зерновий коридор” працює, а насправді у порту “Південний” майже нічого не відбувається”, – сказав Сольський, додавши, що план “Б” виключає Росію з “Чорноморської ініціативи”.

Сольський зауважив, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна будуть заходити в українські порти Чорного моря згідно з новою угодою.

“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”,- резюмував міністр.

Варто відзначити, 1 червня Організація Об’єднаних Націй висловила стурбованість “постійним уповільненням” перевезень зерна з українських портів Чорного моря протягом квітня та травня, попри нещодавнє відновлення зернової ініціативи, погодженої Україною та Росією.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.