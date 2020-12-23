Україна зараз знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, показник смертності від ускладнень COVID-19 в Україні склав 387 осіб на 1 млн населення.

“На сьогодні Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі цей показник – 682 людини, у Франції – 932, у Великій Британії – 1004 людини на 1 млн населення”, – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що цього вдалося досягнути завдяки українським медиками, які складали протокол лікування хвороби і оновлювали його.

“Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, провідним фахівцям, які першими створювали цей протокол (лікування від коронавірусу, – ред.). Ми потім його постійно оновлювали, виходячи, в тому числі, і з досвіду лікування в нашій країні”, – додав Степанов.

(На відео – з 7:00)

Варто зазначити, що наведена головою МОЗ інформація відповідає даним ресурсу Worldometer, на якому ситуація з COVID-19 відстежується в реальному часі. Станом на вчорашній день показник смертності від COVID-19 в Україні становив 387 осіб на 1 млн населення.

У той же час у Франції цей показник вчора становив 944 людини на 1 млн населення (Степанов заявляв про показник в 932 особи).