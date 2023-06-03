Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: CNN

Зеленський зазначив, що поки в Україні триває війна – членство у НАТО неможливе.

“Ми розуміємо, що не будемо членом НАТО, поки йде війна. Не тому, що ми (цього) не хочемо, а тому, що це неможливо”, – сказав він на пресконференції в Києві.

Договір альянсу включає статтю 5, положення про колективну оборону, яке зобов’язує членів прийти на допомогу будь-якій державі, яка зазнає нападу.

“Наведіть мені приклад однієї країни НАТО, яка зараз перебуває у стані війни з Росією, або на території якої країни НАТО є російські війська”, – сказав Зеленський.