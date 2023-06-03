Джерело: CNN
Зеленський зазначив, що поки в Україні триває війна – членство у НАТО неможливе.
“Ми розуміємо, що не будемо членом НАТО, поки йде війна. Не тому, що ми (цього) не хочемо, а тому, що це неможливо”, – сказав він на пресконференції в Києві.
Договір альянсу включає статтю 5, положення про колективну оборону, яке зобов’язує членів прийти на допомогу будь-якій державі, яка зазнає нападу.
“Наведіть мені приклад однієї країни НАТО, яка зараз перебуває у стані війни з Росією, або на території якої країни НАТО є російські війська”, – сказав Зеленський.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.