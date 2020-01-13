Про це пише американське видання The Washington Post.
Задовго до того, як Іран визнав, що в збив рейс 752 “Українських міжнародних авіаліній” під Тегераном, Україна зрозуміла, що літак був знищений ракетою. Але керівництво країни вирішило йти обережним дипломатичним шляхом.
“Уже не було аргументу для того, щоб все це заперечувати”, – заявив The Washington Post секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.
Практично відразу після того, як літак впав і загинули всі, хто знаходився на борту, офіційні особи США і лідери Канади та Великобританії заявили всьому світу, що, на їхню думку, літак був збитий Іраном. За словами Данилова, президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися з ним такою інформацією, але не став оприлюднювати будь-які висновки України.
“Ми прийшли до такого висновку раніше, ніж американці та канадці”, – сказав Данилов, підкресливши, що Україна хотіла, щоб її представники збирали власні докази. Чиновники всіляко уникали різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.
Через чотири дні після аварії літака Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані “домовилися про повну юридичну і технічну співпрацю, включаючи питання компенсації”.
“Ще раз, Зеленський пройшов по тонкому балансуючого дипломатичному колоді і вийшов, не впавши обличчям. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України”, – сказала Ніна Янкович, вчена з Центру Вільсона.
- 8 січня згодом після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.Європейський союз очікує від Ірану проведення всеосяжного і прозорого розслідування катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ.