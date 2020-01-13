Через кілька годин після того, як влада Ірану визнала, що їхня ракета помилково збила український пасажирський літак компанії МАУ, Україна виступила і з власною заявою. Влада опублікувала фотографії, які були оприлюднені днем раніше, і на яких зображені уламки, пронизані невеликими дірками, що говорить про пошкодження від осколків.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Задовго до того, як Іран визнав, що в збив рейс 752 “Українських міжнародних авіаліній” під Тегераном, Україна зрозуміла, що літак був знищений ракетою. Але керівництво країни вирішило йти обережним дипломатичним шляхом.

“Уже не було аргументу для того, щоб все це заперечувати”, – заявив The Washington Post секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

Практично відразу після того, як літак впав і загинули всі, хто знаходився на борту, офіційні особи США і лідери Канади та Великобританії заявили всьому світу, що, на їхню думку, літак був збитий Іраном. За словами Данилова, президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися з ним такою інформацією, але не став оприлюднювати будь-які висновки України.

“Ми прийшли до такого висновку раніше, ніж американці та канадці”, – сказав Данилов, підкресливши, що Україна хотіла, щоб її представники збирали власні докази. Чиновники всіляко уникали різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.

Через чотири дні після аварії літака Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані “домовилися про повну юридичну і технічну співпрацю, включаючи питання компенсації”.

“Ще раз, Зеленський пройшов по тонкому балансуючого дипломатичному колоді і вийшов, не впавши обличчям. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України”, – сказала Ніна Янкович, вчена з Центру Вільсона.