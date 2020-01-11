Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку авіакомпанії МАУ в Ірані ще до офіційного визнання провини цією країною і до заяв інших країн.

Про це розповів в коментарі “ВВС Україна” секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн”, – наголосив він.

Данілов уточнив, що до Києва надходила інформація від українських експертів із Тегерана.

“Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили”, – зазначив він.

На думку Данілова, саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є ракетна атака, і вплинули на Іран, у зв’язку з чим його влада змінила позицію і визнала провину.

“Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, – нам це не до вподоби”, – заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що українські експерти після прибуття на місце катастрофи відразу ж почали оперативно передавати інформацію в Київ. Ці фахівці мають досвід роботи після катастрофи MH17 на Донбасі.

“Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран – це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік”, – пояснив він.

“Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже нікуди, і в будь-якому випадку ми мали це (докази, – ред.) вже на українській стороні”, – додав секретар РНБО.