Україна знову зіграла внічию із Казахстаном у матчі відбору на ЧС-2022

Про це повідомляють #Букви.
Зазначимо, що поєдинок відбувся в Нур-Султані на “Астана Арені”.
Підопічні Петракова у матчі двічі вели в рахунку, але поступилися на останніх хвилинах.
“Синьо-жовті” вдало розпочали матч проти збірної Казахстану й забили вже на 2-й хвилині завдяки голу Романа Яремчука. За Казахстан на 74 хвилині забив Руслан Валіуллін.
У доданий арбітром час Данило Сікан вивів українців вперед, але Валіуллін забив вдруге.
Нагадаємо, що в іншому поєдинку відбіркової групи D чинні чемпіони світу французи прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.
Зараз турнірна таблиця виглядає так:
- Франція — 7 очок (після 3 ігор);
- Україна — 4 (4);
- Фінляндія — 2 (2);
- Казахстан — 2 (3);
- Боснія і Герцеговина — 1 (2).
Вже 4 вересня “синьо-жовті” зустрінуться на полі з французами. Матч відбудеться у Києві на НСК “Олімпійський”.
Відбірковий турнір ЧС-2022 національна збірна завершить поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).
- Раніше виконувач обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що не розглядає співпрацю з гравцями, які виступають за російські команди.