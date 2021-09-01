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Україна знову зіграла внічию із Казахстаном у матчі відбору на ЧС-2022

У середу, 1 вересня, збірна України знову не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на Чемпіонат світу-2022, пропустивши на останній хвилині. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Середа, 1 вересня 2021, 19:20

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що поєдинок відбувся в Нур-Султані на “Астана Арені”.

Підопічні Петракова у матчі двічі вели в рахунку, але поступилися на останніх хвилинах. 

“Синьо-жовті” вдало розпочали матч проти збірної Казахстану й забили вже на 2-й хвилині завдяки голу Романа Яремчука. За Казахстан на 74 хвилині забив Руслан Валіуллін.

У доданий арбітром час Данило Сікан вивів українців вперед, але Валіуллін забив вдруге.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку відбіркової групи D чинні чемпіони світу французи прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.

Зараз турнірна таблиця виглядає так: 

  • Франція — 7 очок (після 3 ігор);
  • Україна — 4 (4);
  • Фінляндія — 2 (2);
  • Казахстан — 2 (3);
  • Боснія і Герцеговина — 1 (2).

Вже 4 вересня “синьо-жовті” зустрінуться на полі з французами. Матч відбудеться у Києві на НСК “Олімпійський”.

Відбірковий турнір ЧС-2022 національна збірна завершить поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

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Теги: Збірна України з футболу, футбол, ЧС-2022, Казахстан

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