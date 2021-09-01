Україна знову зіграла внічию із Казахстаном у матчі відбору на ЧС-2022

У середу, 1 вересня, збірна України знову не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на Чемпіонат світу-2022, пропустивши на останній хвилині. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що поєдинок відбувся в Нур-Султані на “Астана Арені”.

Підопічні Петракова у матчі двічі вели в рахунку, але поступилися на останніх хвилинах.

“Синьо-жовті” вдало розпочали матч проти збірної Казахстану й забили вже на 2-й хвилині завдяки голу Романа Яремчука. За Казахстан на 74 хвилині забив Руслан Валіуллін.

У доданий арбітром час Данило Сікан вивів українців вперед, але Валіуллін забив вдруге.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку відбіркової групи D чинні чемпіони світу французи прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.

Зараз турнірна таблиця виглядає так:

Франція — 7 очок (після 3 ігор);

Україна — 4 (4);

Фінляндія — 2 (2);

Казахстан — 2 (3);

Боснія і Герцеговина — 1 (2).

Вже 4 вересня “синьо-жовті” зустрінуться на полі з французами. Матч відбудеться у Києві на НСК “Олімпійський”.

Відбірковий турнір ЧС-2022 національна збірна завершить поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).