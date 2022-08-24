За шість місяців повномасштабної війни Росії проти України Збройні Сили України знищили 12 142 одиниці техніки загальною вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет.

Про це йдеться у дослідженні Forbes Україна.

За даними дослідження, найбільшою втратою російських окупантів став флагман Чорноморського флоту з потужним озброєнням – ракетний крейсер “Москва” вартістю 750 мільйонів доларів, який у квітня цього року було затоплено внаслідок влучень українськими ракетами “Нептун”.

Другою найдорожчою втратою загарбників був великий десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який українські сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель “Саратов” за 75 млн доларів. Українські військові завдали ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська, куди доправляв туди воєнну техніку РФ.

Варто зазначити, що окрім “Москви” на острові Зміїний українські захисники знищили російську техніку та судна на 165 млн доларів. Серед них: вісім зенітних комплексів типів “Тор”, “Панцир” і “Стріла” загальною вартістю понад 100 млн доларів.

У повідомленні зазначається, що впродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млрд доларів.

За даними Генштабу, вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня знищили дев’ять військових літаків РФ. Це стало найбільшою втратою авіації РФ протягом дня не лише за час повномасштабної війни в Україні, а й загалом з часів Другої світової.

Окрім того, серед знищеної авіатехніки – винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР приблизно на 230 млн доларів. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів. Загалом армія РФ втратила 234 літаки на суму – 5,3 млрд доларів – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах РФ.

“Forbes не враховував в оцінку втрат вартість ракет, що їх Росія випустила по Україні, або які було збито, адже їхню точну кількість підрахувати складно. За даними Генштабу, лише за перші два місяці війни РФ застосувала приблизно 1300 ракет. Їхню вартість Forbes оцінив у 7,5 млрд доларів”, – зазначається у повідомленні.

Натомість найбільших втрат російські загарбники зазнали у перший тиждень повномасштабного вторгнення в Україну, тоді ЗСУ знищили техніку окупантів на 2,2 млрд доларів.