Постійний представник РФ при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Україна постачала до Німеччини "зразки крові слов'янського етносу", а США "підтримували роботу біолабораторій" в Україні.

Таку заяву зробив постійний представник РФ при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов під час конференції з роззброєння у Женеві.

Гатілов заявив, що під вторгнення до України, яке в РФ називають “спеціальною операцією”, було “виявлено факти реалізації в цій країні за участі і безпосередньому кураторстві міноборони США небезпечних проектів військово-біологічного напрямку”. Також дипломат заявляє, що міноборори РФ отримали доступ до документів, які нібито свідчать про “формування мережі біологічних лабораторій, в якій є щонайменше 30 відповідних установ”.

Далі Гатілов розповідає про “деталі співпраці” міністерства оборони США з Міністерством охорони здоров’я України, про місцерозташування “лабораторій” та іншу інформацію, яка, на його думку, свідчить про розробку біологічної зброї в Україні. Ба більше, чиновник вважає, що з території Україні відбувалася передача військовим лабораторіям США та низки інших країн, зокрема Великобританії та Німеччині “біоматеріалів і штамів особливо небезпечних біологічних агентів”.

Гатілов каже, що нібито зафіксовано факти передачі 10 тис. “проб” до лабораторій у Грузії. Він заявляє, що ще майже 800 зразків було передано до Великобританії. Дипломат наголошує, що РФ нібито має докази реалізації Німеччиною власної біологічної програми. Метою цієї програми, каже Гатілов, є “вивчення в умовах Східної Європи потенціалу смертельно небезпечних захворювань таких як наприклад конго-кримська геморагічна лихоманка”.

РФ нібито має докази “передачі зразків крові слов’янського етносу” з Україні до Німеччини. Гатілов вважає, що “невідомі широкому загалу дії Німеччини є настільки ж небезпечними, як і біологічні експерименти США та потребують детального вивчення”.

Гатілов заявив, що в РФ очікують “детальних роз’яснень” стосовно питань “функціонування біолабораторій в Україні”.