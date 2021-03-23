Під час оформлення віз для в’їзду в Україну іноземні громадяни будуть зобов'язані подавати біометричні дані.

Відповідний закон, прийнятий Верховною Радою, підписав президент України Володимир Зеленський, інформує його пресслужба.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз” № 1328-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 4 березня 2021 року”, — інформує пресслужба.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію за 6 місяців після набрання чинності.

Наразі іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати свої біометричні дані для їх фіксації уповноваженим органам України під час:

• процедури прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;

• оформлення посвідок на тимчасове/постійне проживання;

• затримання іноземців та осіб без громадянства в Україні у визначених законом випадках;

• вжиття заходів в рамках процедури примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства тощо.

Водночас для оформлення віз для в’їзду в Україну не передбачає використання їх біометричних даних. Закон усуває цю прогалину з метою спрощення процедури ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час перетинання ними державного кордону України та задля сприяння боротьбі проти використання підроблених документів.

Законом вносяться зміни до закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, згідно з якими:

• Іноземці та особи без громадянства при оформленні візи будуть зобов’язані подати свої біометричні дані для їх фіксації (якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України).

• Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, в тому числі подання ними своїх біометричних даних, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів.

• Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні української візи у разі їхньої відмови подати свої біометричні дані.

Відповідно до закону “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, біометричними даними можуть бути відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук.