Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.
У міністра, зокрема, запитали, коли Україна “відмовиться від фікції самоізоляції через “Дію” і вимагатиме від кожного, хто хоче в’їхати на територію України, довідку про відсутність захворювання на COVID-19″.
У відповідь Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які передбачають запровадження такої вимоги.
“Впевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили тест-ПЛР і мають негативний (результат, – ред.)”, – наголосив Степанов.
Як відомо, зараз особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони (згідно із переліком МОЗ), зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Дія”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.