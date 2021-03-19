Про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.

У міністра, зокрема, запитали, коли Україна “відмовиться від фікції самоізоляції через “Дію” і вимагатиме від кожного, хто хоче в’їхати на територію України, довідку про відсутність захворювання на COVID-19″.

У відповідь Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які передбачають запровадження такої вимоги.

“Впевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили тест-ПЛР і мають негативний (результат, – ред.)”, – наголосив Степанов.

Як відомо, зараз особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони (згідно із переліком МОЗ), зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Дія”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.