Сьогодні, 28 березня, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Уряд також ухвалив розпорядження про подання даного законопроєкту на розгляд Верховної Ради України.

“Україна припиняє будь-які відносини не лише з державою-агресором, але і з сателітами Росії. Ми жорстко реагуватимемо на недружні дії стосовно нашої держави”, – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також вона додала, що відповіддю на підтримку режимом Асада російської агресії, визнання ним так званої “незалежності” тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України став розрив дипломатичних відносин із Сирійською Арабською Республікою.

Відтак, нещодавно президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти Башара Асада та інших сирійських високопосадовців.

“Очевидно, що ми маємо переглянути та припинити дію міждержавних документів, що стосуються, зокрема, питань економічних взаємовідносин з Сирією”, – зазначила міністерка економіки. У відомстві підкреслили, що дію угоди буде припинено в разі затвердження поданого урядом законопроєкту Верховною Радою України та набуття ним чинності.

Нагадаємо, що угода між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво була підписана у квітні 2002 року та ратифікована Верховною Радою в лютому 2003 року.

Угода передбачала, зокрема, такі форми та засоби співробітництва, як передача технологій та ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проєктів. Також сторони погодилися надавати одна одній режим найбільшого сприяння стосовно, зокрема, мит, податків та інших зборів, які застосовуються до імпорту та експорту.