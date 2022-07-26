26 липня Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" з метою стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває.

За словами прем’єра в цій підготовці уряд шукає всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що українців очікує “надскладний” опалювальний сезон.

Український уряд створив штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Адже, як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує українців цієї зими.

Своєю чергою, Європейська комісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до Євросоюзу. Пізніше міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.