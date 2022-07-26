Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває.
За словами прем’єра в цій підготовці уряд шукає всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що українців очікує “надскладний” опалювальний сезон.
Український уряд створив штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Адже, як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує українців цієї зими.
Своєю чергою, Європейська комісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до Євросоюзу. Пізніше міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- Нагадаємо, вартість відновлення України після повномасштабної агресії РФ попередньо оцінюється у 750 млрд доларів США.
- Міжнародні партнери нададуть Україні безповоротний грант на суму 1,7 мільярда доларів.
- Уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги – 100 000 000 фунтів стерлінгів.
- Також раніше повідомлялося, що Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Так, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.