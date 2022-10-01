Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Після спроб Путіна щодо анексії, Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує виданий 16 березня наказ, що юридично зобов’язує про тимчасові заходи. Закликаємо суд якнайшвидше розглянути справу по суті”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022

Варто зазначити, що у березні Міжнародний суд ООН наказав Росії негайно припинити широкомасштабну війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.

Суд наказав РФ зупинити будь-яке просування та підтримку нерегулярних сил. Міжнародний суд не знайшов підтвердження того, що Україна чинила геноцид, як просуває російська пропаганда. Рішення підтримали 13 суддів. Проти були лише двоє — Росія та Китай. Рішення суду є юридично зобов’язувальним відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Натомість президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.