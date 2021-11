Про це у Twitter написав очільник українського уряду Денис Шмигаль.

“Оскільки Росія породжує енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, включивши санкції проти “Північного потоку – 2″ до NDAA Сенату США. Україна закликає вас не захищати геополітичний проєкт, який зробить Україну вразливішою щодо російської агресії”, — написав Шмигаль.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression

