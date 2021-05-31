Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Арсен Жумаділов в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.
Жумаділов зазначив, що до контрагента з постачання CoronаVac мають бути застосовані відповідні санкції за несвоєчасні поставки вакцини.
Договір щодо постачання CoronаVac на територію України підписано з “Лекхім”. Це група фармкомпаній зі штаб-квартирою у Києві. “Лекхім” є “єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні”.
Група ще не виплатила пеню через зрив термінів поставки. Цього домагаються в судовому порядку.
“Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що “Лекхім” і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою”, — зазначив голова “Медзакупівель”.
Про яку суму йдеться Жумаділов не проінформував.
- Нагадаємо, щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Остання партія надійшла до країни 26 травня. Загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн на той момент вже отримала. Таким чином, очікується постачання ще близько 185 тисяч доз цієї вакцини.
- Міністерство охорони здоров’я купувало цю вакцину за ціною 504 гривень за дозу. Тоді Жумаділов заявляв, що вакцину можна було закупити дешевше.