Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Арсен Жумаділов в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

Жумаділов зазначив, що до контрагента з постачання CoronаVac мають бути застосовані відповідні санкції за несвоєчасні поставки вакцини.

Договір щодо постачання CoronаVac на територію України підписано з “Лекхім”. Це група фармкомпаній зі штаб-квартирою у Києві. “Лекхім” є “єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні”.

Група ще не виплатила пеню через зрив термінів поставки. Цього домагаються в судовому порядку.

“Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що “Лекхім” і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою”, — зазначив голова “Медзакупівель”.

Про яку суму йдеться Жумаділов не проінформував.