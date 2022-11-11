Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
“На півночі кипить інша робота — тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю”, сказав він, зазначивши, що рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — це інженерні загородження, які будують на Волині.
У такий спосіб, вже облаштовано близько 3 кілометри кордону, роботи тривають: “Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях”, — додав Тимошенко.
Також за його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Українські прикордонники мають “все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”.
- Режим Олександра Лукашенка продовжує боротися з національною символікою, відтак у перелік нацистських організацій, структур, символіки та атрибутики додано гасло “Живе Білорусь!” і відповідь “Живе!”
- Збройні сили Російської Федерації використовують територію Республіки Білорусь для військових навчань через нестачу інструкторів, боєприпасів та військового спорядження.
- У Білорусі на полігонах з’явилися намети з російськими військовими. Також там зафіксували російські літаки МіГ-31К і контейнери, де можуть зберігатися ракети типу “Кинджал”.