На півночі України наразі будується стіна на кордоні з Білоруссю, а на прикордонних з Росією областях українські позиції укріплюють фортифікаціями.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

“На півночі кипить інша робота — тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю”, сказав він, зазначивши, що рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — це інженерні загородження, які будують на Волині.

У такий спосіб, вже облаштовано близько 3 кілометри кордону, роботи тривають: “Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях”, — додав Тимошенко.

Також за його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Українські прикордонники мають “все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”.