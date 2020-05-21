20 травня Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг”.

Проєктом пропонується внести зміни до низки Законів України, зокрема — до Закону “Про житлово-комунальні послуги”.

Серед іншого, пропонується доповнити частину п’яту статті 29 Закону абзацом такого змісту:

“Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця”.

Тобто, парламенту пропонується надати органам місцевої влади можливість потрапити в житло без згоди його мешканця з метою відключення від будь-якої комунальної послуги.

Зараз несанкціонований доступ у житло можливий лише для правоохоронців (за рішенням суду) та для рятувальників (у разі аварійної ситуації).

Пропозицію, в якій йдеться про надання такої можливості комунальникам, було розкритиковано Головним науково-експертним управлінням парламенту.

У висновках управління щодо цього законопроєкту зазначається, що “доцільність цих змін виглядає дискусійною”. Вказується також, що ця пропозиція суперечить 30 статті Конституції України щодо недоторканності житла та не узгоджується з Кримінально-процесуальним кодексу України.

“Положення не узгоджується також з ч. 1 ст. 233 Кримінального процесуального Кодексу України, згідно з якою ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді”, — йдеться у висновках експертів.

Крім того, в управлінні зауважили, що пропозиція не враховує вимоги ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, якою проголошено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

“Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб”, — вважають фахівці.

В управлінні також зазначили, що в пропозиції відсутні застереження про компенсацію заподіяної споживачеві шкоди, зокрема, при здійсненні проникнення в житло. З огляду на викладене, експерти закликають скоригувати цю пропозицію.

Наразі Закон, який передбачає впровадження таких змін, був прийнятий тільки в першому читанні. В процесі розгляду законопроєкту від пропозиції щодо несанкціонованого доступу до житла для органів державної влади можуть відмовитися, а також сам законопроєкт може бути, наприклад, не прийнятий парламентом, скерований на доопрацювання, ветований Главою держави тощо.

Зараз дата повторного розгляду законопроєкту невідома, як і ймовірний час набрання Законом чинності. Отже, поки не можна стверджувати, що українцям будуть зламувати двері за борги по комуналці, а також запевняти, що це почне відбуватися незабаром.