До українців, яких не пропустили в Грецію, не застосовуватимуть процедуру депортації.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Станом на цей час досягнута домовленість, що депортацію вони не отримають. Консули при вильоті будуть особисто контролювати, за моїм дорученням, щоб саме так все сталося”, – зазначив він.

Застосування процедури депортації загрожувало б українським мандрівникам подальшою забороною на в’їзд до ЄС.

За словами Кулеби, це не перший подібний випадок.

“Хочу сказати, що це другий такий випадок. Перший обійшовся без шуму, але вже була така ситуація. На жаль, незважаючи на наші зусилля, перша ситуація не стала уроком для авіакомпаній, і вони продовжили брати на борт громадян України, заздалегідь по суті знаючи , що їх не пустять на територію країн Євросоюзу”, – розповів очільник МЗС.

Кулеба закликав авіакомпанії не продавати квитки людям, знаючи, що вони не входять у категорії громадян, які мають право в’їзду в країну призначення.

Українців же він закликав ретельно перевіряти інформацію про умови в’їзду в ту чи іншу країну.

(На відео – з 8:55 та 10:35)