Українцям рекомендують тимчасово утриматися від купання на пляжах Одеси, оскільки морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

Про це повідомили в управлінні Держпродпотребслужби в Одеській області.

“ГУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками”, – повідомили у відомстві.

У зв’язку з цим рекомендується “утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження” з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.