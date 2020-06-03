Про це повідомили в управлінні Держпродпотребслужби в Одеській області.
“ГУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками”, – повідомили у відомстві.
У зв’язку з цим рекомендується “утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження” з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.
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