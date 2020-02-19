Колишній спеціальний представник США по Курт Волкер дав українцям кілька порад з приводу відносин з Росією.

Про це Волкер заявив в інтерв’ю “Європейської правді”.

“Важливо не допустити, щоб на переговорах в нормандському форматі ви опинилися в ситуації “всі проти України”, – сказав він.

На його думку, Німеччина жорстко підтримує Україну, а з Францією складніше, оскільки держава шукає шляхів для нормалізації відносин з Росією.

Також Волкер вважає, що українська влада повинна постійно наголошувати, що Росія відповідальна за виконання Мінських угод і просити всіх партнерів нагадувати про це.

“Третій вкрай важливий елемент – ви повинні твердо наполягати на тому, що для проведення виборів на Донбасі повинні бути виконані умови, про які ми говорили”, – сказав він

Також колишній спецпредставник США заявив, що Україні слід постійно нагадувати, що Крим незаконно окупований Росією.

“Світ повинен пам’ятати, що Україна прагне повернути Крим. Росія неймовірно агресивна в питанні Криму, і тому до тих пір, поки Путін зберігає владу в Росії, я не бачу шансів, що це зміниться”, – додав він.