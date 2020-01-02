Громадянам України потрібні герої, які "будуть перемагати". І таких героїв має бути багато.

Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“Український контент потрібно розвивати. Тому що якщо український контент не розвивати, то в результаті нічого не буде. Нам потрібні герої, які будуть перемагати. І має бути багато таких”, – наголосила нейромаркетолог.

Як приклад вона навела діалог своєї колишньої колеги та її онуки.

“Ось моя колишня колега розповідає про свою онуку, як вони підходять в Одесі до пам’ятника кошовому отаману, і онука запитує: “Бабусю, а хто це?” – “Це козацький кошовий отаман”. “А чому він такий сумний?” – “Він думає про долю України”. Потім приїжджаємо до Києва, приходимо до пам’ятника Шевченку, і онука запитує: “Бабусю, а хто це?” – “Тарас Шевченко”. “Чому він такий сумний?” – “Він думає про Україну”. “Бабусю, а чому ті, хто думають про Україну, такі сумні?” – переповіла діалог Ільченко.

За її словами, дитина в даній ситуації “зловила скрипт”.

“Це реально була частина імперського скрипта. Тобто вони всі тужили за долею України, і тільки в складі Російської імперії все було добре, тому що переможний міф був тільки у російської нації. Подивіться класичну українську літературу, там наприкінці всі померли, така дуже сумна історія. Нам потрібні герої, які будуть перемагати”, – зазначила Ільченко.