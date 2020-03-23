Національний банк України повідомив, що на момент введення в Україні карантинних заходів (на даний момент до 3 квітня 2020 року) українці можуть не здійснювати платежі по іпотечних кредитах.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

“Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу. Про це банки також повинні повідомити клієнтам”, – йдеться в повідомленні НБУ.

Там також нагадують, що банкам заборонено штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну оплату споживчих кредитів, підвищувати процентні ставки по таким кредитам або здійснювати інші подібні заходи. Про це банки повинні проінформувати своїх позичальників.

Зараз Національний банк працює над універсальними правилами для банків щодо пільгового обслуговування клієнтів, зокрема з обслуговування кредитів. Ці правила повинні узгодити найближчим часом. Вони будуть стосуватися не тільки громадян, але і малого, середнього та великого бізнесу.

Нагадаємо, що в березні-квітні банки не будуть штрафувати українців за прострочення по кредитах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.