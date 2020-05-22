Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.
“Міністр повідомив, що введені істотні пом’якшення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які будуть прибувати в фермерські господарства, під час карантину можуть виконувати роботу з першого дня після приїзду, чого немає в інших секторах”, – сказано в повідомленні.
Міністр сільського господарства Польщі підкреслив, що в країні не вистачає сезонних працівників через пандемію коронавірусу.
За його словами, працівники, які прибули зі східних країн, будуть проходити в Польщі тестування на коронавірус, а оплачувати ці тести будуть польські фермери.
Водночас міністр також закликав поляків, які в даний момент не мають роботи, подумати про можливість працевлаштуватися на фермах, що було б “елементом солідарності з аграріями”.
- У багатьох країнах Європи зараз розпочинаються сезонні роботи, де потребують українських робітників. Фермери побоюються, що без українців може зірватися сезон і це призведе до росту цін на сільськогосподарську продукцію. #Букви дізнавалися, скільки сезонних робітників потребують країни Європи і чи мають українські заробітчани можливості виїхати за кордон.