Іноземці, які приїжджають до Польщі на роботу в аграрному секторі з України, зможуть працювати вже з першого дня після свого прибуття.

Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

“Міністр повідомив, що введені істотні пом’якшення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які будуть прибувати в фермерські господарства, під час карантину можуть виконувати роботу з першого дня після приїзду, чого немає в інших секторах”, – сказано в повідомленні.

Міністр сільського господарства Польщі підкреслив, що в країні не вистачає сезонних працівників через пандемію коронавірусу.

За його словами, працівники, які прибули зі східних країн, будуть проходити в Польщі тестування на коронавірус, а оплачувати ці тести будуть польські фермери.

Водночас міністр також закликав поляків, які в даний момент не мають роботи, подумати про можливість працевлаштуватися на фермах, що було б “елементом солідарності з аграріями”.