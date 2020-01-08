Про це повідомили в прес-службі МЗС України.
Українцям, які вже знаходяться в Іраку або Іракському Курдистані, рекомендували бути особливо обережними та уважними, уникати місць масового скупчення людей.
Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.
Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.
За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.