Посольство України в Республіці Ірак рекомендувало українцям утриматися від відвідувань країни в зв'язку із загостренням ситуації.

Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

Українцям, які вже знаходяться в Іраку або Іракському Курдистані, рекомендували бути особливо обережними та уважними, уникати місць масового скупчення людей.

Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.

Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.