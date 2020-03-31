Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 березня 2020 р № 241, якою внесено зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211.
Уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус і контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей.
“Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування в невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров’я при використанні засобів індивідуального захисту і дотримання відстані не менше 1,5 метра”, – йдеться в повідомленні.
Також даними змінами вводиться обов’язкова 14-денна обсервація для прибуваючих з-за кордону українців. Місцевій владі пропонується підготувати місця для проходження обсервації, а також забезпечити транспортування до місця обсервації які прибули з-за кордону.
Крім того, Кабмін доручив міністерству цифрової трансформації до 5 квітня розробити і впровадити електронний сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції чи обсервації.
- В Україні зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 69 нових випадків.