Українцям з підтвердженим коронавірусом дозволили в невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 березня 2020 р № 241, якою внесено зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211.

Уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус і контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей.

“Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування в невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров’я при використанні засобів індивідуального захисту і дотримання відстані не менше 1,5 метра”, – йдеться в повідомленні.

Також даними змінами вводиться обов’язкова 14-денна обсервація для прибуваючих з-за кордону українців. Місцевій владі пропонується підготувати місця для проходження обсервації, а також забезпечити транспортування до місця обсервації які прибули з-за кордону.

Крім того, Кабмін доручив міністерству цифрової трансформації до 5 квітня розробити і впровадити електронний сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції чи обсервації.

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